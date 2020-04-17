Moral için...

Kenan Doğulu’nun, insanlara moral olması için yazdığı ‘Bizimdir’ parçası, yarın tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Üç ay süren klibin çekimlerinde Beren Saat, Uğur Yücel, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola ve Belçim Bilgin gibi birçok isim, ayrı ayrı kamera karşısına geçti. Şarkıcı, “Bu zamanda biraz moral verebilmek ve yalnız olmadığımızı hissetmek için eseri paylaşmak istedim” şeklinde konuştu.