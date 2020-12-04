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04.12.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Morgül’den göndermeler

Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy’un kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na bağışlayacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Morgül’den göndermeler
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Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy’un kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na bağışlayacağını açıklamasına tepki gösterdi. Şarkıcı, “Dalga geçer gibi hayvanların katledilerek elde edilen kürklerini satacakmış. Orası öyle bir dernek değil. Şov yapıyor” dedi. İsim vermeden Demet Akalın’a da göndermede bulunan Morgül, “İki kelimeyi bir araya getiremiyorlar ama sabah programı yapıyorlar ne hikmetse” diye konuştu. 

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