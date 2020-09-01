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01.09.2020 - 17:36 |

Motosiklet tutkunu Oğulcan Engin

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin, önceki akşam Cihangir'de sahibi olduğu mekanın önüne park ettiği yeni motosikletiyle görüntülendi.

Motosiklet tutkunu Oğulcan Engin
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Oğulcan Engin, "Her şey yolunda. Çalışıyorum; evden işe, işten eve. Trafik bu saatlerde anca motosikletle çekiliyor. Tabii bir de motosiklet kullanmayı çok seviyorum" dedi.

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Cadde Yazarları

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