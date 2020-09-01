01.09.2020 - 17:36 |
Motosiklet tutkunu Oğulcan Engin
Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin, önceki akşam Cihangir'de sahibi olduğu mekanın önüne park ettiği yeni motosikletiyle görüntülendi.
Oğulcan Engin, "Her şey yolunda. Çalışıyorum; evden işe, işten eve. Trafik bu saatlerde anca motosikletle çekiliyor. Tabii bir de motosiklet kullanmayı çok seviyorum" dedi.
Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.