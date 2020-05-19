Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, 1 Haziran'dan itibaren ekrana dönecek

Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramı'ndan sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabii ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" demişti.