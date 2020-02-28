Müge Boz: Açıklama yaptık, artık konuşmuyoruz

ING Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda dokuz yıl sonra 80-75 yendikleri maç sonrası eşi ile yürüyüş yaptıklarını söyleyen Müge Boz, “Caner maçtaydı. Fenerbahçe’yi yendiler. Kutlama yerine sahilde yürüyüş yaptık” dedi. 11 Eylül 2016 tarihinde Bebek’te bir barda Deniz B. isimli kadına yönelik ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ taciz davası suçundan yargılanan Caner Erdeniz’e eşi Müge Boz, destek çıkarak olayı anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Eşine destek çıkan güzel oyuncu Müge Boz’a sosyal medyadan eleştiriler yapılmıştı. Konu ile ilgili muhabirlerin sorularına çift, “Bu konu ile alakalı video ile açıklama yaptık. Artık konuşmuyoruz” diyerek, evlerinin yolunu tuttu.