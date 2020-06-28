28.06.2020 - 14:31 |
Müge Boz: Kiloya değil Vina'ya bakın!
Oyuncu Müge Boz, 7 aylık kızı Vina ile Bodrum'da çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı. Doğum kilolarını henüz veremediğini söyleyen Boz, fotoğrafa esprili bir not yazdı.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan zaman zaman kızı Vina'yla olan fotoğraflarını da yayınlayan Müge Boz, bu karelere bir yenisini ekledi. Eşi ve kızıyla Bodrum'da tatilde olan oyuncu, Vina ile verdiği pozu paylaştı.
Boz, fotoğrafın altına, “Hala veremediğim 5-6 kiloya değil, arkadaki pufiş bulutlara, suyun maviş rengine ve Vina’ya odaklanalım lütfen" notunu düştü.