MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Müge Boz: Kiloya değil Vina'ya bakın!
28.06.2020 - 14:31 |

Müge Boz: Kiloya değil Vina'ya bakın!

Oyuncu Müge Boz, 7 aylık kızı Vina ile Bodrum'da çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı. Doğum kilolarını henüz veremediğini söyleyen Boz, fotoğrafa esprili bir not yazdı.

Müge Boz: Kiloya değil Vina'ya bakın!
ABONE OL

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan zaman zaman kızı Vina'yla olan fotoğraflarını da yayınlayan Müge Boz, bu karelere bir yenisini ekledi. Eşi ve kızıyla Bodrum'da tatilde olan oyuncu, Vina ile verdiği pozu paylaştı.

Boz, fotoğrafın altına, “Hala veremediğim 5-6 kiloya değil, arkadaki pufiş bulutlara, suyun maviş rengine ve Vina’ya odaklanalım lütfen" notunu düştü.

Müge Boz: Kiloya değil Vinaya bakın

 

28 Haziran 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gözde Kansu: Bülent Hanım'la aramız iyi!

Gözde Kansu: Bülent Hanım'la aramız iyi!

Aylar sonra sahnede

Aylar sonra sahnede

Sütyen problemi

Sütyen problemi

Arabada eğlence

Arabada eğlence

Sıradaki Haber