Müge Boz: Kiloya değil Vina'ya bakın!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan zaman zaman kızı Vina'yla olan fotoğraflarını da yayınlayan Müge Boz, bu karelere bir yenisini ekledi. Eşi ve kızıyla Bodrum'da tatilde olan oyuncu, Vina ile verdiği pozu paylaştı.

Boz, fotoğrafın altına, “Hala veremediğim 5-6 kiloya değil, arkadaki pufiş bulutlara, suyun maviş rengine ve Vina’ya odaklanalım lütfen" notunu düştü.