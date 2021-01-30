Müge Boz'dan aile pozu

2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da nikah masasına oturan oyuncu Müge Boz, aynı sene kasım ayında kızı Vina'yı kucağına almıştı.

Sosyal medya hesabından eşi ve bebeği ile sık sık keyifli anlarını yayınlayan Boz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

36 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte asansörün içinde verdiği pozu "Ayna selfie'si" notuyla yayınladı. Müge Boz'un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

"HEM ÇALIŞIYORUM HEM DE ONUNLA VAKİT GEÇİRİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde kızı Vina ile sette çekilen bu karesini paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine; "Bir 'çalışan anne' fotoğrafımız olmasın mı? Minnoşun her yerde benimle olmasını seviyorum. Böylece hem çalışıyorum hem de onunla da vakit geçirebiliyorum. Biraz fazladan yorgunluk olsa da... Onun farklı ortamlar görmesi ve değişik olaylar deneyimlemesi adına buna değer sanırım" notunu düşmüştü.