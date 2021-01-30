MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Müge Boz'dan aile pozu
30.01.2021 - 07:45 |

Müge Boz'dan aile pozu

Basketbolcu Caner Erdeniz ile geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu Müge Boz, eşi ve kızı Vina ile aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Müge Boz'dan aile pozu
ABONE OL

2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da nikah masasına oturan oyuncu Müge Boz, aynı sene kasım ayında kızı Vina'yı kucağına almıştı.

Sosyal medya hesabından eşi ve bebeği ile sık sık keyifli anlarını yayınlayan Boz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

36 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte asansörün içinde verdiği pozu "Ayna selfie'si" notuyla yayınladı. Müge Boz'un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Müge Bozdan aile pozu

"HEM ÇALIŞIYORUM HEM DE ONUNLA VAKİT GEÇİRİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde kızı Vina ile sette çekilen bu karesini paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine; "Bir 'çalışan anne' fotoğrafımız olmasın mı? Minnoşun her yerde benimle olmasını seviyorum. Böylece hem çalışıyorum hem de onunla da vakit geçirebiliyorum. Biraz fazladan yorgunluk olsa da... Onun farklı ortamlar görmesi ve değişik olaylar deneyimlemesi adına buna değer sanırım" notunu düşmüştü.

    Seda Bakan'dan Shakira dansıOyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallı'yı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallı'yı KAP'a bildirdi

    Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin İstanbul'a geliyor!

    Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin İstanbul'a geliyor!

    Son dakika - Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu! Galatasaray detayı...

    Son dakika - Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu! Galatasaray detayı...

    Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor! Muhtemel 11'ler...

    Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor! Muhtemel 11'ler...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet