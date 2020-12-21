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21.12.2020 - 07:44 |

Müge Boz'dan 'çalışan anne' pozu

Oyuncu Müge Boz, kızı Vina ile sette çekilen bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Müge Boz'dan 'çalışan anne' pozu
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Geçtiğimiz sene kızı Vina'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Müge Boz, setlere geri döndü. Boz, önceki gün kızı Vina ile sette çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

33 yaşındaki  oyuncu, paylaşımına, "Bir 'çalışan anne' fotoğrafımız olmasın mı? Minnoşun her yerde benimle olmasını seviyorum. Böylece hem çalışıyorum, hem onunla da vakit geçirebiliyorum. Biraz fazladan yorgunluk olsa da... Onun farklı ortamlar görmesi ve değişik olaylar deneyimlemesi adına buna değer sanırım" notunu düştü.

Müge Bozdan çalışan anne pozu

Magazin Haberleri Bülteni (21 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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