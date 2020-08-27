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27.08.2020 - 10:09 |

Müjde Ar, CİMER’e şikayet etti

Oyuncu Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a mektup yazarak, Gündoğan Mahallesi’ndeki ünlü bir otel ile restoran tarafından yapılan gürültü kirliliğini şikâyet etmişti. Hem söz konusu işletmelere hem de Başkan Aras’a dava açan Ar, bir süre önce de 'Gürültüsüz Yaşam' adında bir platform kuracağını açıklamıştı.

Müjde Ar, CİMER’e şikayet etti
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Müjde Ar, şimdi de avukatı aracılığıyla CİMER’e dilekçe gönderip yüksek sesle müzik yayını yapan otel hakkında gerekli idari yaptırımların yapılmadığını belirtip Bodrum Belediyesi’nden şikâyetçi oldu ve “Belediye Başkanlığı’nca yerine getirilmeyen işlemlerin denetimi için tarafınıza başvuruyorum” dedi.

Usta oyuncu, Gündoğan Mahallesi’ndeki yüksek sesle canlı müzik yapan otellerle ilgili de şikâyet dilekçesi verdi.

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