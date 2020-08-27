Müjde Ar, CİMER’e şikayet etti

Müjde Ar, şimdi de avukatı aracılığıyla CİMER’e dilekçe gönderip yüksek sesle müzik yayını yapan otel hakkında gerekli idari yaptırımların yapılmadığını belirtip Bodrum Belediyesi’nden şikâyetçi oldu ve “Belediye Başkanlığı’nca yerine getirilmeyen işlemlerin denetimi için tarafınıza başvuruyorum” dedi.

Usta oyuncu, Gündoğan Mahallesi’ndeki yüksek sesle canlı müzik yapan otellerle ilgili de şikâyet dilekçesi verdi.