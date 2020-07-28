Müjde Ar'dan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a mektup!

Bodrum Gündoğan’da yaşayan Müjde Ar, ses kirliliğinden yakındı. Ar, BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle kendisi ve komşularının rahatsız olduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu, “Yasaların tarafınıza emrettiği görevleri yerine getirmez ve mevcut hukuksuzluğun devam etmesine göz yumarsanız, ilgili işletmeye usulsüz bir biçimde canlı müzik ruhsatı verirseniz çevre sakinleri olarak sadece adı geçen kanunsuz işletmenin karşısında olmayacağız, hukuk yoluyla sizin ve belediyenizin de karşısında olacağız” ifadelerini kullandı.