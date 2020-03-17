MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri "Mümkün olduğunca evde kalın"
17.03.2020 - 16:11 |

"Mümkün olduğunca evde kalın"

Usta oyuncu Arnold Schwarzenegger, takipçilerini tüm dünyada hızla etkisini gösteren koronavirüs salgını ile ilgili uyardı.

"Mümkün olduğunca evde kalın"

Schwarzenegger, iki midillisini beslerken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Hayranlarına evde kalmalarını söyleyen oyuncu, "Restorana gitmeyin, artık restoran yok. Unutun ve evde yiyin" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan evde kalmanız çünkü şu anda sokağa çıkma yasağı var" diyen Schwarzenegger, şunları söyledi:

Sadece Whiskey ve Lulu'yla bir şeyler yiyip, iyi vakit geçirip, eğleniyoruz. 65 yaş üstündeyseniz Kaliforniya eyaletinde artık evinizden çıkmanıza izin verilmiyor. Özellikle de 72 yaşındaki birinin... Bu yüzden evde kalmalısınız.

Biz de böyle yapıyoruz. Restoranlara gitmiyoruz, burada artık böyle yerlere gitmiyoruz. Artık restoran yok, bunu unutun. Buluşmalar, spor salonları yok. Evde kalıyorsunuz. Mümkün olduğunca evde kalın. Uzmanları dinleyin.

 

İrem Sak'tan tepki çeken corona virüs videosuTedbir amaçlı evden çıkamayan oyuncu İrem Sak, çektiği video ile yapılabilecek aktiviteleri esprili bir dille sıraladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bahar Şahin'in sette corona virüs önlemi

Bahar Şahin'in sette corona virüs önlemi

Aleyna Tilki'nin corona virüs paylaşımı şaşırttı

Aleyna Tilki'nin corona virüs paylaşımı şaşırttı

Elçin Sangu tweet'i için özür diledi

Elçin Sangu tweet'i için özür diledi

Acun Ilıcalı'dan Evrim'e: Oyun kaybedip gülüyorsun!

Acun Ilıcalı'dan Evrim'e: Oyun kaybedip gülüyorsun!

Sıradaki Haber