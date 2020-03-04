Münevveran geleneği

Geleneksel Türk sanatlarının öne çıkan isimlerinden Doç. Dr. Münevver Üçer, ‘Müzehhibe-i Münevveran’ isimli tezhip sergisini, sanatseverlerle buluşturdu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın ev sahipliğindeki davete, ‘Hocaların Hocası’ olarak anılan Hasan Çelebi de katıldı. Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki sergi, mart sonuna kadar ziyarete açık olacak.