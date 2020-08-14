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14.08.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Murat Boz: Aşk yok beğeni var

Birbirlerinin fotoğraflarını beğendikleri için Melis İşiten’le çıkan aşk dedikodularına Murat Boz, “Hiçbir şey yok, sadece bir beğenme var” dedi.

Murat Boz: Aşk yok beğeni var
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Şarkıcı Murat Boz, Melis İşiten’le çıkan aşk dedikodularını yalanladı. Eski sevgilisi Aslı Enver’le bir dönem adı anılan Uraz Kaygılaroğlu’nun geçtiğimiz yıl boşandığı İşiten’le Instagram’dan birbirini takip edip, fotoğraflarını beğenmesine şarkıcı, “Fotoğrafları ve yazıları beğenirim. Hiçbir şey yok, sadece bir beğenme var” diye konuştu.

'SİZE DUYURURUM'

Hayatında kimsenin olmadığını belirten Boz, “Aşk güzel şeydir ve ona küsülmez. Olduğu zaman Instagram’da beğenmeyle değil, kendi ağzımla size duyururum” dedi. Sezen Aksu’yla düet hayali olduğunu belirten şarkıcı, “İlk hayallerimi Gülşen ve Ebru Gündeş’le gerçekleştirdim. Keşke Aksu’yla da düet fırsatım olsa” şeklinde konuştu.

ASLI VE URAZ DA BİRLİKTE ANILMIŞTI 

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Aslı Enver ile anılmış hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Bu kez Murat Boz, Melis İşiten'in fotoğraflarını beğenmeye başladı. Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı.

Murat Boz: Aşk yok beğeni var

 

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