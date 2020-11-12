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12.11.2020 - 12:29 |

Murat Boz'dan Farah Zeynep Abdullah açıklaması

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığına yönelik iddiaların ardından ilk açıklama geldi.

Murat Boz'dan Farah Zeynep Abdullah açıklaması
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Murat Boz (40) ile Farah Zeynep Abdullah’ın (31), gözlerden uzak şekilde birliktelik yaşadıkları öne sürüldü. İkilinin geçtiğimiz günlerde bir mekanda görülmesi, aşk dedikodularını güçlendirdi.

Magazin gündemine boma gibi düşen iddianın ardından ikilinin buluşmadığı, aynı mekanda karşılaşmaları üzerine beraber yemek yedikleri öğrenildi.

“HAYATIMDA KİMSE YOK”
Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan yakışıklı şarkıcı, “Hayatımda kimse yok” mesajı ile hakkında çıkan aşk haberlerini yalanladı.

Murat Bozdan Farah Zeynep Abdullah açıklaması

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