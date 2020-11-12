Murat Boz'dan Farah Zeynep Abdullah açıklaması

Murat Boz (40) ile Farah Zeynep Abdullah’ın (31), gözlerden uzak şekilde birliktelik yaşadıkları öne sürüldü. İkilinin geçtiğimiz günlerde bir mekanda görülmesi, aşk dedikodularını güçlendirdi.

Magazin gündemine boma gibi düşen iddianın ardından ikilinin buluşmadığı, aynı mekanda karşılaşmaları üzerine beraber yemek yedikleri öğrenildi.

“HAYATIMDA KİMSE YOK”

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan yakışıklı şarkıcı, “Hayatımda kimse yok” mesajı ile hakkında çıkan aşk haberlerini yalanladı.