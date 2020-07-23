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HaberlerMagazin Haberleri Murat Ceylan siyahlar içinde
23.07.2020 - 12:44 |

Murat Ceylan siyahlar içinde

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı 'Survivor' yarışması adından söz ettiren ve bu yıl da Survivor'da sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Murat Ceylan siyahlar içinde
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Murat Ceylan, Zorlu AVM'de uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş sonrasında yakın dostları ile meydan katında bir restoranda buluşan sunucu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Murat Ceylan, siyahlar içindeki tarzı ve maskesiyle de ilgi odağı olmayı başardı.

Murat Ceylan siyahlar içinde

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