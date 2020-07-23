Murat Ceylan siyahlar içinde

Murat Ceylan, Zorlu AVM'de uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş sonrasında yakın dostları ile meydan katında bir restoranda buluşan sunucu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Murat Ceylan, siyahlar içindeki tarzı ve maskesiyle de ilgi odağı olmayı başardı.