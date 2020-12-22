Murat Dalkılıç neden altı ay bekledi?

Murat Dalkılıç'ın bu hamlesinin gerçekleştdiği gün Hande Erçel ile ilgili basında şöyle bir haber yer aldı: Hande Erçel, ABD Los Angeles’taki bir estetik kliniği tarafından 'dünyanın en güzel kadını' seçildi.

İddiaya göre; Murat Dalkılıç, bu durumu kıskandı. Hande Erçel ise şimdilik eski sevgilisini takipte.