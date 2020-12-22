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22.12.2020 - 15:23 |

Murat Dalkılıç neden altı ay bekledi?

Oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haziran ayında ayrıldılar. Dalkılıç, altı ay sonra Hande Erçel’i sosyal medya hesabından takipten çıktı.

Murat Dalkılıç neden altı ay bekledi?
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Murat Dalkılıç'ın bu hamlesinin gerçekleştdiği gün Hande Erçel ile ilgili basında şöyle bir haber yer aldı: Hande Erçel, ABD Los Angeles’taki bir estetik kliniği tarafından 'dünyanın en güzel kadını' seçildi.

İddiaya göre; Murat Dalkılıç, bu durumu kıskandı. Hande Erçel ise şimdilik eski sevgilisini takipte.

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