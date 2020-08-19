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19.08.2020 - 17:41 | | UMUT ÜNVER

Murat Dalkılıç: Tabii ki yok

Murat Dalkılıç, önceki gün Tophande’de gerçekleşen defile için podyuma çıktı. Hande Erçel ayrılığının ardından sessizliğe bürünen şarkıcı, podyum sonrası aracına bindiği sırada soruları yanıtladı.

Murat Dalkılıç: Tabii ki yok
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Oyuncu Hande Erçel’le ayrılığını sebebi olarak gösterilen Kerem Bürsin’in yaptığı açıklamalar hatırlatılan Murat Dalkılıç, "Tabii ki yok arkadaşlar" diyerek uzaklaştı. 

Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.
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Cadde Yazarları

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