14.05.2020 - 13:06 |
Murat Dalkılıç'tan nostaljik paylaşım
Dönemin modasına uyup, çizgili kazak altına ekoseli gömlek giyerek objektife poz veren bu genç adamı tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki kişi oyuncu Hande Erçel'in popçu sevgilisi Murat Dalkılıç.
Murat Dalkılıç, yıllar öncesine ait fotoğrafı "Küçüklük fotoğraflarım çıkıyor meydana bu aralar. Bunu hatırlamıyorum bak" notuyla Instagram'da paylaştı...
Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayınını 1 milyon kişi izledi!'Survivor 2020' yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın, iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımı ile gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınını 1 milyon kişi izledi. Bir saatten uzun süren yayınla birlikte Türkiye rekoru kırıldı.