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HaberlerMagazin Haberleri Murat Övüç: Birkaç ay Ege bölgesinde olacağım
21.07.2020 - 14:13 |

Murat Övüç: Birkaç ay Ege bölgesinde olacağım

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Övünç'ün, videolarındaki gibi bağırarak konuşması ve yanına gelenlerle eğlenceli sohbetler etmesi herkesi güldürdü.

Murat Övüç: Birkaç ay Ege bölgesinde olacağım
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Ege bölgesinde yoğun bir sahne programı olduğunu belirten Murat Övünç, "Çok şükür Rabbim'e yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Şu sıralar sürekli olarak Bodrum, Çeşme, Marmaris'de sahnelerimiz var. Birkaç ay boyunca sürekli Ege bölgesinde olacağım. Bugün de güzel kıyafetler almaya geldim" açıklamasında bulundu.

Murat Övüç: Birkaç ay Ege bölgesinde olacağım

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