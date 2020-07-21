Murat Övüç: Birkaç ay Ege bölgesinde olacağım

Ege bölgesinde yoğun bir sahne programı olduğunu belirten Murat Övünç, "Çok şükür Rabbim'e yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Şu sıralar sürekli olarak Bodrum, Çeşme, Marmaris'de sahnelerimiz var. Birkaç ay boyunca sürekli Ege bölgesinde olacağım. Bugün de güzel kıyafetler almaya geldim" açıklamasında bulundu.