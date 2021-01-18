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18.01.2021 - 12:33 |

Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin adını havuza yazdırdı

2016 yılında Iman Elbani ile hayatını birleştiren oyuncu Murat Yıldırım'ın aşkı için yaptırdığı jesti, eşinin sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı.

Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin adını havuza yazdırdı
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Murat Yıldırım eşinin adını bakın nereye yazdırdı

 

Iman Elbani, Instagram'ın hikaye bölümünden eşi Murat Yıldırım'la birlikte yaşadıkları Beykoz'daki evlerinden kar manzarasını paylaştı. Gönderisindeki detay ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ünlü oyuncunun, her fırsatta aşkını dile getirdiği eşi Iman Elbani'nin adını bahçelerindeki havuzun zeminine yazdırdığı görüldü.

Murat Yıldırım eşi Iman Elbaninin adını havuza yazdırdı

IMAN ELBANİ'DEN MURAT YILDIIRM'A: KALBİM
Murat Yıldırım, Instagram'dan "İyi pazarlar" notuyla yaptığı paylaşıma, eşinin "My Heart" (Kalbim) yorumunu yazarak kalp emojisi koyması hayranlarını mest etti. Iman Elbani ise eşi ile çekildiği kar pozunu, "Kışın soğuğundan kalbinin sıcaklığına sığındım" notuyla yayınladı.

Murat Yıldırım eşi Iman Elbaninin adını havuza yazdırdı

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