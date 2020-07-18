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18.07.2020 - 08:00 | | ALİ KESER

Murat Yıldırım ve İman Elbani'nin moral tatili

Oyuncu Murat Yıldırım, eşi İman Elbani ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Murat Yıldırım ve İman Elbani'nin moral tatili
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Bodrum Gündoğan'da kaldıkları otelin restoran kısmından çıkarken görüntülenen Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakın zamanda bebek haberleriyle gündeme gelen ikili, "Şu anda öyle bir şey yok. Daha sağlıklı ve güzel haberler olduğunda sizinle paylaşacağız" diyerek, otele giriş yaptı. Elbani'nin beşinci defa düşük yaptığı öğrenildi.

Yıldırım, dört yıl önce hayatını Faslı oyuncu Iman Elbani ile birleştirmişti.

Murat Yıldırım ve İman Elbaninin moral tatili

HABER: ALİ KESER

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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