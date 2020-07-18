18.07.2020 - 08:00 | | ALİ KESER
Murat Yıldırım ve İman Elbani'nin moral tatili
Oyuncu Murat Yıldırım, eşi İman Elbani ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Bodrum Gündoğan'da kaldıkları otelin restoran kısmından çıkarken görüntülenen Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakın zamanda bebek haberleriyle gündeme gelen ikili, "Şu anda öyle bir şey yok. Daha sağlıklı ve güzel haberler olduğunda sizinle paylaşacağız" diyerek, otele giriş yaptı. Elbani'nin beşinci defa düşük yaptığı öğrenildi.
Yıldırım, dört yıl önce hayatını Faslı oyuncu Iman Elbani ile birleştirmişti.
HABER: ALİ KESER
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.