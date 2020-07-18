Murat Yıldırım ve İman Elbani'nin moral tatili

Bodrum Gündoğan'da kaldıkları otelin restoran kısmından çıkarken görüntülenen Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakın zamanda bebek haberleriyle gündeme gelen ikili, "Şu anda öyle bir şey yok. Daha sağlıklı ve güzel haberler olduğunda sizinle paylaşacağız" diyerek, otele giriş yaptı. Elbani'nin beşinci defa düşük yaptığı öğrenildi.

Yıldırım, dört yıl önce hayatını Faslı oyuncu Iman Elbani ile birleştirmişti.

HABER: ALİ KESER