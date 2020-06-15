MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Murat Yıldırım'dan hayranlarına jest!
15.06.2020 - 16:01 |

Murat Yıldırım'dan hayranlarına jest!

Hayranlarına yaptığı sürprizlerle sık sık gündeme gelen oyuncu Murat Yıldırım'dan bir jest daha geldi.

Murat Yıldırım'dan hayranlarına jest!
ABONE OL

Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda eşi İman Elbani ile paylaştığı bir fotoğrafındaki tişörtünü ve şapkasını beğendiğini söyleyen iki hayranına tişörtünü ve şapkasını kargo aracılığıyla gönderdi.

Murat Yıldırımdan hayranlarına jest

Murat Yıldırımdan hayranlarına jest

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan ile oğulları Can'ı bekledikleri anları yayınladıGeçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açarak sosyal medyaya merhaba diyen Mehmet Aslantuğ, son paylaşımıyla duygulandırdı. Aslantuğ, eşi Arzum Onan ile oğulları Can'ı bekledikleri anları yayınladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Benjamin Harvey oğlu Leon'u gezdirdi

Benjamin Harvey oğlu Leon'u gezdirdi

Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ardahan nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ardahan nereli, ne iş yapıyor?

Oyuncu Singh Rajput hayatını kaybetti

Oyuncu Singh Rajput hayatını kaybetti

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim seçildi?

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim seçildi?

Sıradaki Haber