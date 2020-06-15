15.06.2020 - 16:01 |
Murat Yıldırım'dan hayranlarına jest!
Hayranlarına yaptığı sürprizlerle sık sık gündeme gelen oyuncu Murat Yıldırım'dan bir jest daha geldi.
Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda eşi İman Elbani ile paylaştığı bir fotoğrafındaki tişörtünü ve şapkasını beğendiğini söyleyen iki hayranına tişörtünü ve şapkasını kargo aracılığıyla gönderdi.
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan ile oğulları Can'ı bekledikleri anları yayınladıGeçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açarak sosyal medyaya merhaba diyen Mehmet Aslantuğ, son paylaşımıyla duygulandırdı. Aslantuğ, eşi Arzum Onan ile oğulları Can'ı bekledikleri anları yayınladı.