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03.11.2020 - 13:39 |

Murat Yıldırım'dan 'Ramo' açıklaması

Show TV'de yayınlanan 'Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile birlikte geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi.

Murat Yıldırım'dan 'Ramo' açıklaması
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Akşam saatlerinde AVM'ye gelen Murat Yıldırım-Iman Elbani çifti, kahve alıp Vadi Moda Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Burada bulunan dünyaca ünlü markaların yeni sezon ürünlerini inceleyen ikili, daha sonra hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaşıp fotoğraf isteklerini kırmadılar.

Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayan Murat Yıldırım, ''Ramo dizisinin çekimleri çok yoğun geçiyor. Seyirciden geri dönüş çok güzel olduğu için fazlasıyla buna değiyor" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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