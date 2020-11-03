Murat Yıldırım'dan 'Ramo' açıklaması

Akşam saatlerinde AVM'ye gelen Murat Yıldırım-Iman Elbani çifti, kahve alıp Vadi Moda Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Burada bulunan dünyaca ünlü markaların yeni sezon ürünlerini inceleyen ikili, daha sonra hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaşıp fotoğraf isteklerini kırmadılar.

Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayan Murat Yıldırım, ''Ramo dizisinin çekimleri çok yoğun geçiyor. Seyirciden geri dönüş çok güzel olduğu için fazlasıyla buna değiyor" dedi.