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20.03.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

MURAT’A DESTEK VERDi

Hülya Avşar, “Hava güzel, dışarı çıkın, yürüyüş yapın” diyerek tepki çeken Murat Boz’un sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi

MURAT’A DESTEK VERDi

Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy’de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Ağzını ve burnunu kapatarak önlem alan Avşar, koronavirüsle ilgili psikolojisini bozmamaya çalıştığını söyledi. Evden çıkmadığını ve boş alanlarda yürüyüş yaptığını anlatan sanatçı, “Aracımda dezenfektanım var. Şoför kullanmadığım için direksiyonu temizliyorum” dedi.

Murat Boz’un “Hava güzel, evde durmayın, açık havada oksijeninizi alın, sporunuzu yapın” sözleriyle ilgili Avşar, “Kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle yapmalısın. Açık havaya çıkmakta fayda var. Çıkmayan hata yapıyor. Murat’ın sözlerinin sonuna kadar arkasındayım. Yürüyüş yapmadığım zaman daha çok hasta olacağımı hissediyorum” şeklinde konuştu.

Demet Akalın corona virüse karşı evini ilaçlattıŞarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla evlerini dezenfekte ettiklerini duyurdu.
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Cadde Yazarları

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