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HaberlerMagazin Haberleri Muslera güldürdü: Fotoğraf 300 lira abi
04.03.2020 - 17:02 |

Muslera güldürdü: Fotoğraf 300 lira abi

Yaptığı başarılı kurtarışların yanı sıra son olarak şehit ailelerine yaptığı yardımla adından söz ettiren Galatasaray'ın Urugaylı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün eşi ve çocukları ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Başarılı sporcuya ilgi bir hayli yoğundu.

Muslera güldürdü: Fotoğraf 300 lira abi

Yanına gelen herkesle fotoğraf çektiren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sevenleriyle hem sohbet edip hem de şakalaştı.

Bir futbolseverin yanına gelip fotoğraf çektirmek istediği Muslera'nın, "Olur abi. Fotoğraf 300 lira" demesi, eşi başta olmak üzere çevresindeki herkesi güldürdü.

Muslera güldürdü: Fotoğraf 300 lira abi

Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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