Muslera güldürdü: Fotoğraf 300 lira abi

Yanına gelen herkesle fotoğraf çektiren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sevenleriyle hem sohbet edip hem de şakalaştı.

Bir futbolseverin yanına gelip fotoğraf çektirmek istediği Muslera'nın, "Olur abi. Fotoğraf 300 lira" demesi, eşi başta olmak üzere çevresindeki herkesi güldürdü.