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04.03.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

MÜSLÜM BABA’YA LOKMALI ANMA

Kalp yetmezliği sonucu 3 Mart 2013’te vefat eden arabesk müziğin ünlü sesi Müslüm Gürses, ölümünün yedinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

MÜSLÜM BABA’YA LOKMALI ANMA

Kalp yetmezliği sonucu 3 Mart 2013’te vefat eden arabesk müziğin ünlü sesi Müslüm Gürses, ölümünün yedinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Sanatçı için Mevlit okutulup, pide ve lokma dağıtıldı. Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur, şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü için törene katılamadı. 

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