MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Mustafa Ceceli: Bu işin özrü yok!
06.08.2020 - 13:12 |

Mustafa Ceceli: Bu işin özrü yok!

Şarkıcı Mustafa Ceceli, geçtiğimiz gün eşi Selin İmer Ceceli ve oğlu Arın ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Mustafa Ceceli: Bu işin özrü yok!
ABONE OL

Annesinin doğum günü için hediye almaya geldiğini belirten Mustafa Ceceli'ye, eşi Selin İmer ve oğlu Arın da eşlik etti.

Yeni klibi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren şarkıcı, "Nasipse önümüzdeki hafta yeni klibimizi çekeceğiz. Onun içinde çalışmalarımız ve hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kadına şiddet olayları ilgili de açıklama yapan Ceceli, "Bunun kabul edilebilir bir tarafı tabii ki yok. Bunu konuşuyor olmamız bile aslında çok üzücü bir durum. Benim bu konuda düşüncem sabittir, bunu kadınlara yaşatanlar alabilecekleri en ağır cezaları almalılar. Her zaman bu düşünceyi savundum ve yine tekrar ediyorum; bu işin affı, özrü olmaz. Bu insanlar alınabilecek en ağır, en caydırıcı cezayı almalılar" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef'te son 16'ya kim kaldı? 5 Ağustos'ta MasterChef'i kim kazandı?

MasterChef'te son 16'ya kim kaldı? 5 Ağustos'ta MasterChef'i kim kazandı?

'Ufuk Bayraktar sete alkollü geldi’ iddiası!

'Ufuk Bayraktar sete alkollü geldi’ iddiası!

'Kıyafete değil, evime para harcıyorum'

'Kıyafete değil, evime para harcıyorum'

'Kırmızı Oda' dizisinin çekimleri başladı!

'Kırmızı Oda' dizisinin çekimleri başladı!

Sıradaki Haber