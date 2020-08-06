Mustafa Ceceli: Bu işin özrü yok!

Annesinin doğum günü için hediye almaya geldiğini belirten Mustafa Ceceli'ye, eşi Selin İmer ve oğlu Arın da eşlik etti.

Yeni klibi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren şarkıcı, "Nasipse önümüzdeki hafta yeni klibimizi çekeceğiz. Onun içinde çalışmalarımız ve hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kadına şiddet olayları ilgili de açıklama yapan Ceceli, "Bunun kabul edilebilir bir tarafı tabii ki yok. Bunu konuşuyor olmamız bile aslında çok üzücü bir durum. Benim bu konuda düşüncem sabittir, bunu kadınlara yaşatanlar alabilecekleri en ağır cezaları almalılar. Her zaman bu düşünceyi savundum ve yine tekrar ediyorum; bu işin affı, özrü olmaz. Bu insanlar alınabilecek en ağır, en caydırıcı cezayı almalılar" şeklinde konuştu.