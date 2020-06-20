20.06.2020 - 13:13 |
Mustafa Ceceli: Konser vermeyi özledim
Tatil sonrası İstanbul'a dönen şarkıcı Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Önümüzdeki günlerde Antalya'da konser vereceğini belirten Mustafa Ceceli, "Uzun zamandır konser programı yapamıyorduk. Yaklaşık üç aydır bu sıkıntılı süreçten dolayı hepimiz durmuştuk. Şimdi gerçekten çok heyecanlıyım bu konser için. Umarım Rabbim'den dileğim sıkıntısız, sorunsuz, bol eğlenceli, güzel bir program geçirmemiz" açıklamasında bulundu.