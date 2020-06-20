Mustafa Ceceli: Konser vermeyi özledim

Önümüzdeki günlerde Antalya'da konser vereceğini belirten Mustafa Ceceli, "Uzun zamandır konser programı yapamıyorduk. Yaklaşık üç aydır bu sıkıntılı süreçten dolayı hepimiz durmuştuk. Şimdi gerçekten çok heyecanlıyım bu konser için. Umarım Rabbim'den dileğim sıkıntısız, sorunsuz, bol eğlenceli, güzel bir program geçirmemiz" açıklamasında bulundu.