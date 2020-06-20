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HaberlerMagazin Haberleri Mustafa Ceceli: Konser vermeyi özledim
20.06.2020 - 13:13 |

Mustafa Ceceli: Konser vermeyi özledim

Tatil sonrası İstanbul'a dönen şarkıcı Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Mustafa Ceceli: Konser vermeyi özledim
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Önümüzdeki günlerde Antalya'da konser vereceğini belirten Mustafa Ceceli, "Uzun zamandır konser programı yapamıyorduk. Yaklaşık üç aydır bu sıkıntılı süreçten dolayı hepimiz durmuştuk. Şimdi gerçekten çok heyecanlıyım bu konser için. Umarım Rabbim'den dileğim sıkıntısız, sorunsuz, bol eğlenceli, güzel bir program geçirmemiz" açıklamasında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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