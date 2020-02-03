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03.02.2020 - 16:58 |

Mustafa Keser'den müzik ziyafeti

Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Mustafa Keser, önceki gece Dalmaz Center'da sahne aldı. Misafirlerle sık sık sohbet eden Keser, anlattığı fıkralarla herkesi kırdı geçirdi.

Mustafa Keser'den müzik ziyafeti

Adanalı küçük bir hayranını sahnesinde ağırlayan Mustafa Keser, küçük hayranıyla "Adana'ya Gidek Mi?" şarkısını seslendirdi. Hayranını alkışlar eşliğinde yerine uğurlayan Keser, gece boyunca herkesi ayağa kaldırdı. Sahne performansını solo keman ile bitiren Mustafa Keser, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür ederek sahneden ayrıldı.

Mustafa Keserden müzik ziyafeti

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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