03.02.2020 - 16:58 |
Mustafa Keser'den müzik ziyafeti
Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Mustafa Keser, önceki gece Dalmaz Center'da sahne aldı. Misafirlerle sık sık sohbet eden Keser, anlattığı fıkralarla herkesi kırdı geçirdi.
Adanalı küçük bir hayranını sahnesinde ağırlayan Mustafa Keser, küçük hayranıyla "Adana'ya Gidek Mi?" şarkısını seslendirdi. Hayranını alkışlar eşliğinde yerine uğurlayan Keser, gece boyunca herkesi ayağa kaldırdı. Sahne performansını solo keman ile bitiren Mustafa Keser, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür ederek sahneden ayrıldı.