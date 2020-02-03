Mustafa Keser'den müzik ziyafeti

Adanalı küçük bir hayranını sahnesinde ağırlayan Mustafa Keser, küçük hayranıyla "Adana'ya Gidek Mi?" şarkısını seslendirdi. Hayranını alkışlar eşliğinde yerine uğurlayan Keser, gece boyunca herkesi ayağa kaldırdı. Sahne performansını solo keman ile bitiren Mustafa Keser, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür ederek sahneden ayrıldı.