Mustafa Sandal davayı kazandı! İşte alacağı tazminat...

Bir akaryakıt şirketinin reklam yüzü olan Mustafa Sandal, sözleşmelerinin bitmesinin ardından fotoğraflarının ve afişlerinin kullanılması gerekçesiyle firmaya dava açtı.

Mustafa Sandal, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada, akaryakıt şirketinin kendisine izinsiz kullanım nedeniyle 65 bin TL tazminat ödemesi talebinde bulunmuştu. Akaryakıt şirketinin avukatları, istasyonlardan Mustafa Sandal ile ilgili görsellerin kademeli olarak kaldırılması gerektiğinin bildirildiğini, her istasyonun ayrı bir yönetimi olduğunu ve kendi faaliyetlerinden sorumlu olduğunu belirtip şirketin kusuru olmadığını, bu nedenle davanın reddedilmesi talebinde bulunmuştu.

Akşam'da yer alan habere göre; mahkeme, akaryakıt şirketi ve Mustafa Sandal arasındaki davada karara vardı. Mahkeme, Mustafa Sandal'ı haklı buldu ve akaryakıt şirketinin 51 bin 398 TL tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.