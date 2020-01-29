Mustafa Sandal doğruladı: İkinci baslı değişecek!

'Beni Ağlatma' kitabının ikinci baskısını yapacağını söyleyen Mustafa Sandal, "Ne soracağınızı biliyorum ama ben o konuyla ilgili açıklamamı yaptım" diyerek, soruların önünü kesti.

Ardından Malaya ve Elazığ'da yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuşan Sandal, "Bu iki şehrimizde yaşanan depremden dolayı çok üzgünüz. Yüreğimiz buruk. Herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun" dedi.

Gazetecilerin, "İkinci baskıda değişiklikler olacakmış. Defne Hanım'ın da bir açıklaması oldu. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şarkıcı, "Arkadaşlar ikinci baskı değişiyor. Ama diğer sorunuzla ilgili gerekli açıklamaları yaptım" diyerek, mekandan ayrıldı.

Mustafa Sandal'ın kitabında yer alan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyen Defne Samyeli, dava açacağını açıklamıştı.