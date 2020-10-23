Mustafa Sandal'ın 350 bin TL'lik elektrikli aracı

Bir mekanda toplantı yapan Mustafa Sandal, çıkışta aracıyla ilgili sorulara, “Artık çevreye karşı daha duyarlı oluyoruz” yanıtını verdi. 50 yaşındaki şarkıcının, aracı için evine şarj istasyonu yaptırdığı da öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; eski eşi Emina Jahovic ile aralarında küslük olup olmadığı sorulan Mustafa Sandal, "Öyle şey olur mu? Bizim çocuklarımız var, Yaman ile Yavuz’umuz var. O açıdan ömür boyu bağlantıdayız" yanıtını verdi.