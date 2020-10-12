Mustafa Topaloğlu dansçıların otel parasını ödeyemedi!

Mustafa Topaloğlu’nun son şarkısı 'Ya Herro Ya Merro'ya Afrikalı dansçılarla çektiği klip gündem olmuştu. Söz ve müziği kendisine ait parçaya ilginç bir klip çekmek isteyen şarkıcı, Afrika’dan getirttiği dansçılarla kamera karşısına geçmiş ve klip büyük ilgi görmüştü.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; dansçıları İstanbul’daki bir otele yerleştiren sanatçı, koronavirüs salgını nedeniyle Afrika’ya uçuşların iptal olmasıyla zor günler yaşamaya başladı.

Onları uzun süre otelde konaklatan Topaloğlu, otele para yetiştiremeyince çözümü dansçıları evine çağırmakta buldu. Topaloğlu, şimdi Afrikalı dansçılarla birlikte yaşıyor.