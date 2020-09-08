08.09.2020 - 09:26 |
Mustafa Uslu, oğullarını tıraş etti
Oyuncu Sinem Uslu ile evli olan yapımcı Mustafa Uslu, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen ikiz çocukları Mustafa ve Kemal'in saçlarını kesti. Uslu, o anları "İlk kesim" notuyla paylaştı.
Dört yıl önce dünyaevine giren Mustafa Uslu-Sinem Uslu çifti, geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'i kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ikili, mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Mustafa Uslu, önceki gün çocuklarının saçını kesti. Uslu, o anları "İlk kesim" notuyla Instagram hesabından paylaştı.