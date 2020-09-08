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08.09.2020 - 09:26 |

Mustafa Uslu, oğullarını tıraş etti

Oyuncu Sinem Uslu ile evli olan yapımcı Mustafa Uslu, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen ikiz çocukları Mustafa ve Kemal'in saçlarını kesti. Uslu, o anları "İlk kesim" notuyla paylaştı.

Mustafa Uslu, oğullarını tıraş etti
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Dört yıl önce dünyaevine giren Mustafa Uslu-Sinem Uslu çifti, geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'i kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ikili, mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Mustafa Uslu, önceki gün çocuklarının saçını kesti. Uslu, o anları "İlk kesim" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Mustafa Uslu, oğullarını tıraş etti

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