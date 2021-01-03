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03.01.2021 - 07:00 |

Müstakbel geline kutlama

İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Arzu Sabancı, oğlu Hacı Sabancı ile geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı’nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Müstakbel geline kutlama
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İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Arzu Sabancı, oğlu Hacı Sabancı ile geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı’nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte fotoğraflarını yayınlayan Arzu Hanım, “Nazlıcığım tüm dileklerinin gerçek olduğu, sağlıklı, mutlu çok güzel yılların olsun. Biz de yanında olalım inşallah” notunu düştü. Kayı ise paylaşıma “İyi ki varsınız” yazarak, cevap verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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