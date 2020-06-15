Mutfak çalışanlarına jest!

Chrissy Teigen, pandemi sürecinde gelir seviyesi düşen favori mekanlarının çalışanlarına jest yaptı. Ünlü model, Los Angeles’ta bulunan bir grup restoranın personeline, kendisine ait mutfak ürünleri makasının temel parçalarını gönderdi. Üç çalışan teşekkürlerini Twitter’dan bir fotoğrafla ederken, Teigen da “Sizler şehrimizi mutlu etmek için inanılmaz bir çaba gösterdiniz” cümlesiyle karşılık verdi.