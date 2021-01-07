Mutfakta Portekiz rüzgarı

Yeme-içme dünyasının önde gelen isimlerinden Elif Edes Tapan, Okan Üniversitesi’ndeki gastronomi derslerinin yanı sıra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı renkli çalışmalarla dikkat çekiyor. ‘Mutlu Mutfak’ adı altında gerçekleşen programda Elif Usta, dostlarının karşısına bu kez Portekiz yemekleriyle çıktı. Tarifleri yaparken söz konusu ülkenin sofra ve mutfak kültürlerini de anlatan Tapan, büyük ilgi topluyor.