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01.07.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

'Mutfakta uzmanlaştım'

Karantina döneminde yemekler hazırlayıp, Instagram’dan paylaşan Murat Boz, “Kendim yapmak zorunda kaldım. Mutfakta uzmanlaştım” dedi

'Mutfakta uzmanlaştım'
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Karantina döneminde mutfağa girip yemek yapan Murat Boz, uzmanlaştığını söyledi. Şarkıcı, “Doğal olarak o süreçte dışarıdan yemek de söyleyemedim ve kendim yapmak zorunda kaldım. Lahmacun, pizza, poğaça ve katmer hazırladım. Özgür diye bir arkadaşımla kendimizi geliştirildik” dedi.
Aslı Enver’den ayrıldıktan sonra adı sunucu Burcu Bakdur’la anılan Boz, “İlişkim yok. Sizler de takip ettiğiniz insanların fotoğraflarını beğeniyorsunuz değil mi? O zaman ilişki oluyor mu? Olmuyor” dedi. Şarkıcı, koronavirüs nedeniyle bu dönem sinema filmi düşünmediğini de sözlerine ekledi.

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Cadde Yazarları

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