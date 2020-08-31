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31.08.2020 - 07:00 |

Mutlu son

Antalya’nın önde gelen ailelerinden Yılmaz Eyilik ve eşi Nesrin Eyilik’in güzel kızı Tuğçe, çocukluk arkadaşı Ekrem Vardar ile Bodrum’da dünyaevine girdi.

Mutlu son
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Antalya’nın önde gelen ailelerinden Yılmaz Eyilik ve eşi Nesrin Eyilik’in güzel kızı Tuğçe, çocukluk arkadaşı Ekrem Vardar ile Bodrum’da dünyaevine girdi. 14 yaşından beri arkadaş olan çiftin ilişkisi, geçtiğimiz yıl bir davette aşka dönmüştü. İkilinin Bodrum Yalıkavak’ta yakın dostlarının yer aldığı nikahı, sade ve gösterişten uzak güzelliğiyle uzun süre konuşulacağa benziyor.

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