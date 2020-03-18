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18.03.2020 - 07:00 |

‘Mutluluğa ulaşamıyorum’

Lady Gaga, Paper dergisine kapak oldu.

‘Mutluluğa ulaşamıyorum’

Lady Gaga, Paper dergisine kapak oldu. Şarkıcının fotoğrafları üç boyutlu tarama ortamında Belçikalı sanatçı Frederik Heyman ve yaratıcı yönetmen Nicola Formichetti tarafından oluşturuldu. Yaptığı sanattan asla pişman olmadığını belirten 33 yaşındaki yıldız, “Mutluluk o kadar da basit bir şey değil. Ben klinik depresyon hastasıyım. Beynimdeki dopamin ve serotonin aynı yönde ilerlemiyor bu nedenle o duyguya ulaşamıyorum” dedi. Birileri bana ‘Haydi ama mutlu ol’ dediği zaman da onlara küfrediyorum” açıklamasında bulundu.

Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
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