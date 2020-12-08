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08.12.2020 - 18:48 |

Müttefik filmi konusu nedir? Müttefik oyuncu kadrosu...

Müttefik filmi, sinema salonlarındaki başarısının ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Brad Pitt ile Marion Cotillard'ın başrolde yer aldığı ABD ve İngiltere ortak yapımı film büyük ilgi görüyor. İşte, Müttefik filmi oyuncuları...

Müttefik filmi konusu nedir? Müttefik oyuncu kadrosu...
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Robert Zemeckis yönetmenliğinde 2016 yılında gösterime giren Müttefik filmi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Müttefik filmi fragmanı, sinemaseverler tarafından oldukça beğenilmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemin ele alındığı Müttefik filmi konusu haberimizde.

MÜTTEFİK KONUSU NEDİR?

İkinci Dünya Savaşı sırasında kendi ülkeleri için tetikçilik yapan Amerikalı Max Vatan (Brad Pitt) ile Fransız Marianne Beausejour'un (Marion Cotillard) 1942'deki bir görevleri sırasında tanışır ve büyük bir aşkla yolları kesişir. İkisi de Casablanca'daki Nazi Alman elçiyi öldürmek üzere görevlendirildiler ve bu görev sırasında birbirlerine aşı olurlar. Evlenmiş olsalar dahi aralarında hep bir sır vardır...

MÜTTEFİK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt - Max Vatan

Marion Cotillard - Marianne Beausejour

Jared Harris - Frank Heslop

Matthew Goode - Guy Sangster

Lizzy Caplan - Bridget Vatan

Anton Lesser - Emmanuel Lombard

August Diehl - Hobar

Camille Cottin - Monique

Charlotte Hope - Louise

Marion Bailey - Bayan Sinclair

Simon McBurney - S.O.E. çalışanı

Daniel Betts - George Kavanagh

Thierry Frémont - Paul Delamare

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