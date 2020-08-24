Müzik dolu gece

Pandemi süreci sonrası kişisel hijyen ve sosyal izolasyon kurallarına harfiyen uyan Moda Deniz Kulübü’nde, hafta sonları düzenlenen müzikli geceler üyelerine muhteşem bir atmosferde eğlence dolu dakikalar yaşatıyor. Sanatçı Ece Berker, önceki akşam kulüp üyelerine müzik ziyafeti çekti. 90’lı yılların başında cazdan dünya klasiklerine, poptan Türk sanat müziğine kadar renkli repertuvarı içinde konuklarına unutulmaz bir gece yaşatan sanatçının misafirleri arasında yeni yaşına giren Gülçin Balkan da vardı.