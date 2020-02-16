‘Müzik için yaşamak istiyorum’

Avrupa cazının önde gelen isimlerinden Philip Catherine’nin, Paulo Morello ve Sven Faller ile oluşturduğu trio ülkemizde konser vermeye hazırlanıyor. 26 Şubat’ta Cemal Reşit Rey sahnesinde sevenleriyle buluşacak Philip Catherine Trio, soruları yanıtladı. Catherine, “Müzikle ne zaman, nasıl tanıştınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Gitarı ilk duyduğumda 14 yaşındaydım. Fransız şarkıcı George Brassens’i dinledim. Birkaç ay sonra gitar alıp, öğrenmeye başladım.”



Eserlerine ritmik veya melodik küçük bir hücreyle başladığını söyleyen sanatçı, “Bazen sadece bir melodiyle başlıyor ve akor değişikliklerini sonradan ya da tersini yapıyorum; sadece 32 bar için ritim, sonra akorları koyuyorum ve melodiyi yapıyorum. Beste yapmaya yardımcı olabilecek her şeyi kullanmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.



Catherine, “Her yerde konser vermekten zevk alıyorum” dedi ve ekledi: “Uzun yıllardan beri bana güvenen herkese şükran duyuyorum. Ben daha yeni başlıyorum. Sadece ilerlemek ve daha güzel müzik yapmak için uzun yaşamak istiyorum.”







