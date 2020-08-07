Müzik şöleni

Türk alternatif rock grubu Zakkum, beş aylık aradan sonra ilk kez Mordoğan Echo Performance Hall’de sahne aldı. Hayranlarıyla yeniden bir araya gelmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yusuf Demirkol, “Bu sancılı süreçte, tekrardan buluşup, sizlerle hep bir ağızdan şarkıları seslendirmek müziğin birleştirici etkisini hissetmek tarifsiz” diye konuştu.