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07.08.2020 - 07:00 |

Müzik şöleni

Türk alternatif rock grubu Zakkum, beş aylık aradan sonra ilk kez Mordoğan Echo Performance Hall’de sahne aldı.

Müzik şöleni
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Türk alternatif rock grubu Zakkum, beş aylık aradan sonra ilk kez Mordoğan Echo Performance Hall’de sahne aldı. Hayranlarıyla yeniden bir araya gelmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yusuf Demirkol, “Bu sancılı süreçte, tekrardan buluşup, sizlerle hep bir ağızdan şarkıları seslendirmek müziğin birleştirici etkisini hissetmek tarifsiz” diye konuştu.

Müge Boz denize düştüğü anı paylaştıOyuncu Müge Boz, tekneyle açıldığı maviliklerden denize havalı bir atlayış yapmak isterken dengesini kaybedince göbek üstü suya çakıldı.
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Cadde Yazarları

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