Müzisyen Arif Akpınar yaşamını yitirdi

Acı haberi MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan ve sanatçı Onur Akay sosyal medya üzerinden duyurdu.

BEYNİNDE TÜMÖR ÇIKTI

Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendiği, bu nedenle son dönemlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi.

2015 yılında yaptığı maxi single çalışması ile müzik piyasasına giren Akpınar 2017 yılında yaptığı 'Kilit' şarkısı ile tanınırlığını arttırmıştı. Edinilen bilgiye göre, Akpınar'ın cenazes Cuma günü Mersin Silifke'de toprağa verilecek.