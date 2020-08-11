‘Namus kavramını değiştirin’

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem’in doğum gününde Instagram’dan paylaştığı fotoğrafa yazdığı “Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim” sözlerinin, aşk sanılmasına tepki gösterdi. Oyuncu, “Yayınlanan kare samimi değildi. Bu durumu insanların hastalıklı düşüncelerine bırakıyorum. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin” dedi. Türkay, iki gündür böbrek kumu döktüğünü de söyledi.