MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Namus kavramını değiştirin’
11.08.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

‘Namus kavramını değiştirin’

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem’in doğum gününde Instagram’dan paylaştığı fotoğrafa yazdığı “Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim” sözlerinin, aşk sanılmasına tepki gösterdi.

‘Namus kavramını değiştirin’
ABONE OL

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem’in doğum gününde Instagram’dan paylaştığı fotoğrafa yazdığı “Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim” sözlerinin, aşk sanılmasına tepki gösterdi. Oyuncu, “Yayınlanan kare samimi değildi. Bu durumu insanların hastalıklı düşüncelerine bırakıyorum. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin” dedi. Türkay, iki gündür böbrek kumu döktüğünü de söyledi.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Barbaros konseri

Barbaros konseri

Merak edilen tasarımlar

Merak edilen tasarımlar

Hediye yerine bağış istedi

Hediye yerine bağış istedi

Görkemli gece

Görkemli gece

Sıradaki Haber