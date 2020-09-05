Naz Elmas işleri için İstanbul'da

İş için İstanbul'a geldiğini belirten Naz Elmas, "Biliyorsunuz bir süredir tatildeyim. Hem bu hastalık hem de kalabalıktan kaçmak adına İstanbul'a pek gelmiyorum. İşlerim olursa ya da bugün olduğu gibi toplantılarım olursa onun için geliyorum ve gelmişken de işlerimi halledip eksiklerim varsa onlar için de alışveriş yapıyorum" açıklamasında bulundu.