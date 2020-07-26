Naz Elmas tatil öncesi alışverişte

İşleri ve toplantıları için tatilini yarıda kesip İstanbul'a gelen Naz Elmas, tatil öncesi tekrar soluğu alışverişte aldı. Bir süredir İstanbul'da görüşmeler yaptığını söyleyen Elmas, "Hafta başından beri yoğun bir tempoda görüşmelerimiz oldu. Bunlar içinde dizi de var, sinema filmi de... Ancak şu an netleşen ve henüz kesinleşen bir durum yok" açıklamasında bulundu.