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26.07.2020 - 16:35 |

Naz Elmas tatil öncesi alışverişte

Oyuncu Naz Elmas, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşleri ve toplantıları için tatilini yarıda kesip gelen Elmas, yeni sezon için görüşmeler yaptığını söyledi.

Naz Elmas tatil öncesi alışverişte
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İşleri ve toplantıları için tatilini yarıda kesip İstanbul'a gelen Naz Elmas, tatil öncesi tekrar soluğu alışverişte aldı. Bir süredir İstanbul'da görüşmeler yaptığını söyleyen Elmas, "Hafta başından beri yoğun bir tempoda görüşmelerimiz oldu. Bunlar içinde dizi de var, sinema filmi de... Ancak şu an netleşen ve henüz kesinleşen bir durum yok" açıklamasında bulundu.

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