Naz Elmas'ın alışveriş şıklığı

Yeni bir dizi projesi için toplantıdan çıktığını söyleyen Naz Elmas, "Yeni yıla yeni bir dizi projesi için toplantımız vardı. Şimdi oradan geliyorum. Henüz netleşen bir durum yok. Nasipse yeni yılda tekrar güzel bir proje ile ekranlarda olmayı istiyorum" dedi.

Naz Elmas, siyah elbisesi içindeki şıklığı ile göz doldurdu.