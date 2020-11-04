04.11.2020 - 13:02 |
Naz Elmas'ın alışveriş şıklığı
Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Naz Elmas, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Yeni bir dizi projesi için toplantıdan çıktığını söyleyen Naz Elmas, "Yeni yıla yeni bir dizi projesi için toplantımız vardı. Şimdi oradan geliyorum. Henüz netleşen bir durum yok. Nasipse yeni yılda tekrar güzel bir proje ile ekranlarda olmayı istiyorum" dedi.
Naz Elmas, siyah elbisesi içindeki şıklığı ile göz doldurdu.
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