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04.11.2020 - 13:02 |

Naz Elmas'ın alışveriş şıklığı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Naz Elmas, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Naz Elmas'ın alışveriş şıklığı
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Yeni bir dizi projesi için toplantıdan çıktığını söyleyen Naz Elmas, "Yeni yıla yeni bir dizi projesi için toplantımız vardı. Şimdi oradan geliyorum. Henüz netleşen bir durum yok. Nasipse yeni yılda tekrar güzel bir proje ile ekranlarda olmayı istiyorum" dedi.

Naz Elmas, siyah elbisesi içindeki şıklığı ile göz doldurdu.

Naz Elmasın alışveriş şıklığı

'Dünya'sını kaybeden Coşkun Göğen'in zor anları!Kızı Dünya Göğen iki yıl önce kansere yenik düşen Coşkun Göğen’in acısı hala taze... Kadın cinayetleri sorulduğunda kızını anımsayan Göğen’in sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu: Benim Dünya’m gitti. Allah, evlat acısı kimseye vermesin.
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