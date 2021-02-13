Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre’yle Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan sanatçı, “Her yerde sevenlerimin olması beni duygulandırıyor. Başıma bir şey gelse hemen ulaşmaya çalışıyorlar” dedi. Geçtiğimiz günlerde evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kıran Gencebay, “Nazara geldik ufak bir kaza geçirdim ama şimdi çok iyiyim” diye konuştu.